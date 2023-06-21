Seçim sonrası muhalefette sular durulmuyor.

CHP'de değişim rüzgarı eserken İyi Parti'de istifa fırtınası var...

Seçimden büyük bir hezimetle çıkan parti, kurucu ve yöneticilerini tek tek kaybediyor.

Seçim öncesi süreçte partinin en önemli isimlerini kaybeden partide seçim sonrasında istifalar hızlandı.

Aytun Çıray, Ahat Andican, Emine Küçükali ve Taylan Yıldız'dan sonra bir isim daha partiden ayrıldı.

Bir yönetici daha istifa etti

STK ve Kanaat Önderlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Murat Keçeciler istifa etti.

Keçeciler'e partiye katıldığında rozetini, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener takmıştı.

ENSONAHBER