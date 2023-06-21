Asgari ücrete yapılan ara zammın ardından gözler memur ve emeklilere yönelik düzenlemeye çevrildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve emekli maaşlarına yönelik düzenleme hakkında açıklama yaptı. AK Parti Grup Toplantısı öncesinde düzenlemeyle ilgili soruyu yanıtlayan Bakan Işıkhan, "Hazine ve Maliye Bakanlığımızla işbirliği halinde çalışıyoruz. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz, bürokratlarımız çalışıyor. Hedefimiz torba yasada tüm paydaşları memnun edecek bir sonuca ulaşmak.” dedi.

"EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 22 BİN TL OLACAK"

Bakan Işıkhan, düzenlemenin temmuzda Meclis'ten geçeceğini, en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını söyledi.

Memur ve memur emeklileri temmuzda sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkına hak kazanıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 6 aylık enflasyon kadar zam alıyor. Ancak zam oranı verilecek refah payıyla yükselebilir.

ENFLASYON MESAJI

“Enflasyona ezdirmeyeceksiniz değil mi” şeklindeki soruya Bakan Işıkhan, “Bu dediğiniz çok önemli. İnşallah o doğrultuda çıkacak. Bununla ilgili çalışmalarımız sürüyor.” yanıtını verdi.

Memur ve emeklilerin zam oranı 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamlarının ardından netleşecek.

ASGARİ ÜCRET NET 11 BİN 402 LİRAYA YÜKSELTİLDİ

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 liraya yükseltildi.

Buna göre, brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş olan asgari ücretin, 11 bin 402 lira 32 kuruşunu net asgari ücret, 1878 lira 3 kuruşunu SGK primi ve 134 lira 15 kuruşunu işsizlik sigortası primi oluşturdu.

Yeni asgari ücretin işverene aylık maliyeti ise 15 bin 762 lira 4 kuruş oldu.

Bu rakamın, 13 bin 414 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşu SGK primi (işveren payı), 268 lira 29 kuruşu işveren işsizlik sigorta primi kalemlerinden oluştu.

HABER7