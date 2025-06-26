İtalya'dan bisikletleri ile yola çıkan Felix Puff ve Rebekka Moser, biyoçeşitliliğe dikkat çekmek için yaklaşık 6 bin kilometre yol katederek farklı ülkelerden geçip Türkiye'ye geldi. İzmir'de tanıştıkları Lale Aktay, Van'a gittiklerinde Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan'ı ziyaret etmelerini istedi. Puff ve Moster geldikleri Van'da Prof. Dr. Lokman Aslan'ı ziyaret etti. İtalyan misafirlerini rehabilitasyon merkezinde ağırlayan Aslan, burada tedavi gören yaban hayvanları hakkında bilgi verdi. Tedaviye cevap vermeyen ve ölen hayvanların tahnitlerinin sergilendiği alanı da ziyaret eden Puff ve Moser, Aslan'ın kendilerine gösterdiği yakınlıktan dolayı teşekkür etti. Prof. Dr. Aslan, Puff ve Moser merkezden ayrılmadan kendilerine bir sürpriz yaptı. Tedavisi tamamlanan baykuşu birlikte doğaya bıraktılar.

Kuzey İtalya'dan yola çıktılarını ifade eden Felix Puff, arkadaşı Rebekka Moser ile birlikte yaklaşık 6 bin kilometre yol katederek farklı ülkelerden geçip Türkiye'ye geldiklerini söyledi. Türkiye'nin güney bölgesinden Van'a geldiklerini ifade eden Felix Puff, "Yolculuğumuzun amacı tabiatın ve biyoçeşitliliğin korunması için ve halkın bilinçlenmesi için bisiklet ile yola çıktık. Buradan da Ardahan ve Artvin üzerinden Gürcistan'a geçeceğiz, oradan da Kazakistan, Türkmenistan'ı gezdikten sonra aynı güzergahı kullanarak döneceğiz" dedi.

Prof. Dr. Lokman Aslan hocaya nasıl ulaştıklarını anlatan Felix Puff, "İzmir'de Lale Aktay hanımla tanıştık. Lale hanım da bizi Lokman hocaya yönlendirdi. Biz de Van'a gelip Lokman hocayla tanıştık. Van'a gelmişken burada farklı kuşlar (dikkuyruk) gibi diğer kuşları da göreceğiz. Lokman hocayı ziyarete geldik hiç beklemediğimiz büyük bir şansla karşılaştık. Kırmızı listede olan toy kuşunun doğaya salınmasına şahit olduk. Kesinlikle bunu makale gibi yazıp sosyal medya hesabımdan paylaşacağım. Ben biyoçeşitlilik uzmanı değilim ama Türkiye'yi zengin bir ülke bulduk. Bol ve çeşitli türler var. DKMP yetkililerin çalışması güzel. Yaptıkları işleri halkı bilinçlendirerek yapıyorlar. O da güzel bir şey" diye konuştu.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, "Felix Puff arkadaşı Rebekka Moser ile birlikte İtalya'dan bisikletleri ile biyoçeşitliliğe dikkat çekmek için pedal çeviriyorlar. Van, biyoçeşitliliği yönünden çok zengin olduğu için de buraya geldiler. Van'a gelmişken bizim rehabilitasyon merkezimizi gezmek istediler. Felix Puff ve Rebekka Moser çok şanslı. Merkezimizde tedavisi tamamlanan toy kuşunu doğaya bırakacağımız güne denk deldiler. Toy kuşunu doğaya salmamızı yakından izlediler. Buraya gelmeden önce de merkezimizde tedavileri devam eden yaban hayvanları ve tahnitlerini yaptığımız hayvanları da görme imkanları oldu" dedi.