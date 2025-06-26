Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Rize İdare Mahkemesi, bir devlet memuruna verilen kınama cezasının iptali istemiyle açılan davada, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 127. maddesinin 2. fıkrasının Anayasa'ya aykırı olduğunu ileri sürerek iptali için AYM'ye başvurdu.

Başvuruda, disiplin cezalarının mahkeme kararıyla iptal edilmesi üzerine idarece yeniden disiplin cezası verilmesinde uyulacak zamanaşımı sürelerine ilişkin herhangi bir düzenlemenin bulunmadığı belirtilerek, bunun yorum farklılıklarına ve yeknesak olmayan uygulamalara sebebiyet verdiği, ayrıca eşitlik ilkesini ihlal ettiği belirtildi.

Başvuruyu, "kınama cezaları" yönünden inceleyen AYM, düzenlemenin iptaline, iptal kararının 9 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verdi.

Kararın gerekçesinden

AYM'nin kararında, 657 sayılı kanunda, devlet memurlarının kanuna aykırılıkların tespiti halinde ilgililere uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezaları verilmesinin öngörüldüğü ifade edildi.

Kararda, bu cezaların mahkemece iptali halinde de aynı olaya ilişkin yeniden verilebilecek cezalar hakkında "uyulması gereken zamanaşımı sürelerine ilişkin olarak herhangi bir hükme yer verilmediği" bildirildi.

İlgili düzenlemenin süre unsuru içermemesi nedeniyle ilgili personelin "süresiz olarak ceza tehdidiyle karşı karşıya kalmasına yol açacağına işaret edilen kararda, bunun "adil dengeyi koruyacak güvenceleri içermediği" belirtildi.

Düzenlemenin, "kamu otoritelerinin keyfi uygulamalarını önleyecek nitelikte tedbirler içermediği" aktarılan kararda, "Hukuki öngörülebilirlik ve belirlilik ilkeleriyle bağdaşmayan kural hukuk devleti ilkesini ihlal etmektedir. Açıklanan nedenlerle kural 'kınama cezası' yönünden Anayasa'nın 2. maddesine aykırıdır. İptali gerekir." ifadelerine yer verildi.