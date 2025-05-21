Geçtiğimiz ay 6.2 büyüklüğünde depremle sarsılan İstanbul yeniden sallandı..

6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası devam eden artçılar, İstanbulluları tedirgin etmeye devam ediyor.

Son dakika haberine göre, İstanbul'da hissedilen bir deprem daha meydana geldi..

İSTANBUL'DA 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Merkez üssü Büyükçekmece olan depremin şiddeti 4.0 olarak açıklandı..

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, İstanbul'da 23.36'da hissedilen depremin yerin 8.16 kilometre derinliğinde gerçekleştiği ölçüldü.

Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem, İstanbul genelinde hissedilirken, kısa süreli paniğe yol açtı.

VALİ GÜL: HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK TESPİT EDİLMEDİ

İstanbul Valisi Davut Gül, depremle ilgili yaptığı açıklamasında kent genelinde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğini açıkladı.

Vali Gül, şu ifadeleri kullandı:

AFAD verilerine göre, Marmara Denizi Büyükçekmece’de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu ana kadar bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun