Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in saldırılarında yaşanan can kayıpları ile enkazdan yeni çıkartılan cenazelere ilişkin son verileri paylaştı.

İsrail saldırılarıyla, son 24 saatte birisi enkaz altından çıkarılan 2 Filistinlinin naaşı ile 1 yaralının hastanelere ulaştırıldığı bildirildi.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda ise 416 kişinin öldüğü, 1153 kişinin yaralandığı, enkaz altından 683 kişinin cesedinin çıkarıldığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 71 bin 271, yaralıların sayısının ise 171 bin 233 olduğu belirtildi.

İsrail işgal ettiği bölgeleri hava saldırıları ve topçu atışlarıyla hedef aldı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Gazze kentinin doğu bölgelerini, orta kesimde yer alan Bureyc Mülteci Kampı ile Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentinin doğusunu hava ve kara saldırıları ile hedef aldı.

İsrail savaş uçakları, Refah’ın doğusuna hava saldırıları düzenledi, eş zamanlı olarak topçu atışları ile bölgeyi hedef aldı.

Tanıklar, bölgede şiddetli patlama sesleri ve İsrail askeri araçlarından aralıklı silah sesleri duyulduğunu belirtti.

Gazze kentinin doğusundaki Zeytun ve Şucaiyye mahallelerinde de hava saldırıları ve topçu atışları düzenlenirken bölgede patlama sesleri duyuldu.

Orta kesimdeki Bureyc Mülteci Kampı’nın doğu bölgeleri de İsrail ordusuna ait askeri araçlardan açılan ateşin ve topçu atışlarının hedefi oldu.

Öte yandan, AA muhabirinin hastane kaynaklarından aldığı bilgiye göre İsrail askerleri, ateşkes anlaşması uyarınca çekildiği bölgeler arasında yer alan Cibaliya en-Nezle’de Ahmed eş-Şendagli adlı çocuğu vurarak öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin güney ve doğu sınır hatlarının yanı sıra kuzeyde geniş alanlarda işgalini sürdürüyor. Bu durum, İsrail’in Gazze topraklarının yüzde 50’sinden fazlasını fiilen işgal ettiği anlamına geliyor.

İsrail, 10 Ekim’den bu yana Hamas ile varılan ateşkesi ihlal etmeyi sürdürürken, Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi’ne göre bu süreçte yaklaşık 969 ihlal gerçekleştirdi ve en az 418 Filistinli saldırılarda hayatını kaybetti.

İsrail'in 8 Ekim 2023’te başlayan ve iki yıl süren saldırıları sonucu Gazze’de 71 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 171 bini aşkın kişi yaralandı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen hemen her gün çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılar düzenliyor.

İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi ateş açarak öldürdü

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 26 yaşındaki Hattab Muhammed Serhan Daragme, Nablus'a bağlı Lubban eş-Şarkiyye köyünde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA, Lubban eş-Şarkiyye köyüne düzenlenen baskında 1 Filistinlinin öldürüldüğünü, 1 Filistinlinin de yaralandığını belirtti.

Yerel kaynaklar, öldürülen Filistinlinin Nablus-Ramallah yolu üzerindeki köyün güney girişinde İsrail askerlerince vurulduğunu, yaralı Filistinlinin ise hastaneye kaldırıldığını ve durumunun stabil olduğunu aktardı.

İsrail ordusuna bağlı birlikler, dün askeri buldozer eşliğinde Lubban eş-Şarkiyye köyüne baskın düzenleyerek köyün ana girişini toprak bariyerlerle kapatmıştı.

İsrail ordusu, Batı Şeria'da 7’si daha önce serbest bırakılan 48 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistinli Esirler Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin sabaha karşı Batı Şeria’nın çeşitli kent ve beldelerinde eş zamanlı baskınlar düzenlediği belirtildi.

Açıklamaya göre gözaltılar, Ramallah, El Bire, Tubas, Nablus, Kudüs, El Halil, Tulkerim ve Cenin kentlerinde gerçekleştirildi.

İsrail askerleri, Ramallah’tan 24 kişiyi, Tubas’tan 8, Nablus’tan 5, Kudüs’ten 4, El Halil ve Tulkerim’den 3'er, Cenin kentinden ise 1 Filistinliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınanlar arasında 7 eski tutuklu ile 16 yaşında bir çocuk da bulunuyor.

Açıklamada, baskınlar sırasında çok sayıda evin zorla basıldığı, keyfi aramalar yapıldığı ve Filistinlilerin mülklerine zarar verildiği ifade edildi.

Bu gözaltıların, İsrail ordusunun Batı Şeria’da sürdürdüğü askeri tırmanışın bir parçası olduğu, kent ve kasabalara yönelik günlük baskınların ve gözaltıların devam ettiği kaydedildi.