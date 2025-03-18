Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları yeniden başlatmasının ardından X hesabından yaptığı açıklamada, sivillerin korunması ve tarafların uluslararası insancıl hukuka uygun hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Bakan Wong, "Avustralya, tüm tarafları, Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşmasına saygı göstermeye ve anlaşmanın yükümlülüklerini tam olarak uygulamaya çağırıyor." ifadesini kullandı.

Gazze'ye giren son insani yardımların üzerinden neredeyse iki hafta geçtiğini hatırlatan Wong, İsrail'den, Gazze'deki sivillere temel hizmetleri sağlamak ve insani yardıma erişimi kolaylaştırmak gibi yükümlülüklerini uygulamasını istedi.

Wong, ülkesinin, Gazze'deki ateşkesin uzatılmasına ilişkin süregelen çabaları desteklediğini ve bu kapsamda yapılacak müzakerelerin yapıcı şekilde ilerlemesi gerektiğini aktardı.

Çin

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında AA muhabirinin, İsrail'in ateşkesi bozarak başlattığı, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere çok sayıda sivilin ölümüne sebep olan saldırılara ilişkin soruya yanıt verdi.

Çin'in İsrail ile Filistin arasında durumu yakından izlediğini belirten Sözcü Mao, "Umarız tüm taraflar ateşkes anlaşmasının sürekli ve etkin şekilde uygulanmasını samimi şekilde teşvik eder." dedi.

Mao, gerilimi yükseltecek ve daha büyük bir insani felakete sebep olacak adımlardan kaçınılması gerektiğini vurguladı.

CAIR saldırıları şiddetle kınadı

CAIR'in internet sitesinde yer alan açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de ateşkes yerine kendi yönetimini korumaya öncelik verdiği belirtildi.

Açıklamada, "Savaş suçlusu Binyamin Netanyahu'nun aşırı sağcı hükümetini, Gazze'deki kadın, erkek ve çocuklara yönelik korkunç ve soykırıma varan saldırılarına devam ederek sadece birkaç saat içinde yüzlerce sivili öldürdüğü için şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

İsrail saldırılarının kalıcı olarak durdurulması çağrısında bulunulan açıklamada, Filistin halkının özgürlüğünü güvence altına alacak gerçek bir barış sürecinin başlaması gerektiği vurgulandı.

Malta

Malta Başbakanı Robert Abela, İsrail'in Gazze'ye yönelik son saldırılarını "barbarca" olarak niteleyerek, şiddetle kınadığını bildirdi.

Başbakan Abela, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün gece Gazze'ye yönelik yoğun saldırılar sonucunda 300'den fazla çocuk, kadın ve erkek hayatını kaybetti. Malta hükümeti adına bu barbarca saldırıları en güçlü şekilde kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Abela, Malta'nın Gazze, Ukrayna ve diğer bölgelerde barış için mücadele ettiğini kaydetti.

Ölen ve kaybolanların sayısı 322'yi geçti

İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin ve kaybolanların sayısı 322'yi aştı.

İsrail ordusunun, yerinden edilen Filistinlilerin çadırları ve sığındığı okullar ile sivillerin evleri dahil olmak üzere Gazze Şeridi'ni yoğun bir şekilde bombaladığı aktarıldı.

İsrail Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, saldırıların Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatlarıyla başlatıldığı ifade edilmişti.