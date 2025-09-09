İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının, Suriye'nin orta kesimlerindeki Humus kenti ile sahil bölgesinde yer alan Lazkiye kentine hava saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, söz konusu saldırıların Suriye’nin egemenliğine yönelik ağır bir ihlal ve ülkenin güvenliği ile bölgesel istikrarına doğrudan bir tehdit teşkil ettiği vurgulandı. Ayrıca, bu eylemlerin İsrail’in Suriye topraklarına karşı sürdürdüğü saldırgan tırmanışların bir parçası olduğunun altı çizildi.