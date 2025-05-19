İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Gideon'un Savaş Arabaları" ismi verilen plan kapsamında Gazze'deki bazı bölgelere kara saldırıları başlatıldığı kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığından İsrail'in Gazze'deki saldırılarını genişletmesine tepki

Söz konusu saldırılara hem muvazzaf hem de yedek askerlerin katıldığı belirtilen açıklamada, "Gideon'un Savaş Arabaları kapsamında Gazze Şeridi'nin kuzey ve güneyinde kapsamlı kara harekatı başladı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Gazze'de okullar, hastaneler ve yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlar dahil olmak üzere sivilleri hedef alan İsrail ordusunun bu hafta 670 noktaya saldırı düzenlediği belirtildi

Söz konusu saldırı planı 4 Mayıs'ta İsrail güvenlik kabinesi tarafından onaylanmıştı.

İsrail, ABD Başkanı Trump'ın 13-16 Mayıs'ta Körfez ülkelerine ziyaretinin ardından Gazze'de işgali genişletip kalıcı hale getirecek ve Filistinlileri şeridin güneyine sürecek saldırılar için harekete geçmeyi planladığını açıklamıştı.

İsrail basını, 3 aşamadan oluşan planın birinci aşamasında hazırlıklar yapılacağı, ikinci aşamasında yoğun hava saldırılarının düzenleneceği ve üçüncü aşamasında kara saldırılarının başlayacağını kaydetmişti.

İsrail ordusu, cumayı cumartesiye bağlayan gece, söz konusu plan kapsamında hava saldırıları düzenlediğini açıklamıştı.

Önceki kara saldırılarından farklı olarak, Gazze Şeridi'nde geniş bir alanı işgal altında tutan İsrail ordusunun yeni saldırı düzenlediği bölgelerden çıkmayacağına işaret edilmişti.

Gazze Şeridi'nin yaklaşık yüzde 70'i Filistinliler için "yasak bölge" ilan edilmiş durumda.

İsrail ordusundan, Gazze Şeridi’ndeki farklı bölgelere tahliye uyarısı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güney ve orta kesiminde bulunan Han Yunus ile Deyr el-Belah kentlerinin yedi bölge ve mahalle sakinlerini, saldırıya hazırlık olarak derhal zorunlu tahliye konusunda uyardı.

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de yaşayan Filistinliler, zorunlu göçe maruz kalmaya devam ediyor.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "el-Karara bölgesi (Han Yunus), es-Salka Belediyesi (Deyr el-Belah), Deyr el-Balah'ın güneyi ve el-Caferavi, Es-Suvar ve Ebu Hadab (Deyr el-Balah) ve es-Satar'da (Han Yunus) yaşayan Gazze Şeridi sakinlerine… Bu saldırıdan önce son bir uyarıdır." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, Filistinlilere, sık sık saldırılara maruz kalmasına rağmen "insani" bölge olarak sınıflandırdığı, Gazze Şeridi'nin batı kesiminde el-Mevasi olarak bilinen bölgelere göç etme çağrısı yapılarak, "Roket atılan her bölgeye büyük bir şiddetle saldıracağız." ifadeleri kullanıldı.