Marinette teknesinden yapılan canlı yayında İsrail donanmasından bir geminin tekneye yanaştığı görüldü.

Bu sırada aktivistler hazırlıklarını yaparak telefonlarını suya atmaya başladı.

Teknedeki yayın kesen İsrail askerlerinin aktivistleri yasa dışı alıkoyduğu düşünülüyor.

Küresel Sumud Filosu

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce yolcusunu alıkoydu.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.