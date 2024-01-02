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İsrail ordusu, Gazze'de büyük yıkıma yol açtı.

On binlerce sivilin öldürüldüğü saldırılar sırasında bölge enkaz yığınına çevrildi.

İsrail Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, saldırıların beklenen maliyetiyle ilgili tutar paylaşıldı.

Saldırıların maliyeti 58 milyar dolar

Bankanın Başkanı Amir Yaron, Gazze Şeridi'ndeki saldırıların askeri ve sivil maliyetinin 210 milyar şekele (yaklaşık 58 milyar dolar) ulaşabileceğini söyledi.

Merkez Bankası'nın 2020'den bu yana ilk kez şekel faiz oranlarını 25 baz puan indirerek yüzde 4,5'e düşüreceğini açıklamasının ardından Yaron, basın toplantısı düzenledi.

Bütçeye yük olacak

Yaron, "bu maliyetin bütçeye yük olacağını ve devletin ikincil alanlarındaki harcamaları azaltarak bu yükün üstesinden gelmesi gerektiğini" ifade etti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana İsrail Merkez Bankası'nın bu saldırıların ekonomi ve piyasalar üzerindeki etkisine ilişkin sürekli durum değerlendirmeleri yaptığını aktaran Yaron, şunları kaydetti:

Ekonominin yaşadığı olumsuz etkinin büyük olduğu ve bu etkinin hacminin sektörlere göre farklılık gösterdiği bizim açımızdan net.

Bunun yanı sıra genel olarak ekonomide bir canlanma görüyoruz. İsrail ekonomisi bize dayatılan gerçekliğe uyum sağlamayı başarıyor.

İsrail Merkez Bankası, şekel faiz oranlarında en son Nisan 2020'de indirim uygulamıştı.