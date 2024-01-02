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DAKAf’24 KARİYER ODAKLI PANELLER DÜZENLİYOR

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van EXPO Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan DAKAF’24’de, Bitlis Eren Üniversitesi Hakkâri Üniversitesi, Iğdır Üniversitesi, Siirt Üniversitesi ve Muş Alparslan Üniversitesinin paydaşı olduğu DAKAF’24’e çok sayıda akademisyen ve iş insanı katılacak.

3-4 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek olan DAKAF’24 programı teknoloji ve kariyer fırsatlarıyla yakından ilgili pek çok seminer ve konferans içeriyor.

DAKAF’24 3 OCAK GÜNÜ SAAT 10.00’DA KAPILARINI AÇIYOR

Çok sayıda akademisyen, iş insanı ve bürokratın panel, seminer ve konferans gibi etkinlikler aracılığıyla gençlerle buluşacağı DAKAF’24’ün ilk gününde pek çok etkinlik yer alıyor. Çeşitli salonlarda yapılacak etkinlikler için “DAKAF’24” isimli X hesabından paylaşılan internet adreslerinden kayıt yapılabiliyor. Fuarın saat 10.00’da açılması bekleniyor.

3 OCAK’TA YAPILACAK FAALİYETLER

AKDAMAR SALONUNDA YAPILACAK ETKİNLİKLER

* İş ve Meslek Danışmanı Ali Çınar “CV Oluşturma ve İş Başvuru Teknikleri” saat 12.00-12.50.

* Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Ekibi “Proje Tanıtımı” saat 13.00-13.40.

* “Türkiye İstatistik Kurumu’nda İş İmkanları” TUİK Van Bölge Müdürlüğünden Dr. Olgun Özdemir saat 13.50-14.30.

* Bitlis Eren Üniversitesi’nden İlker Kaya “Beden Dili ve Etkili Hitabet Sanatı” adlı panel saat 14.40-15.20.

* Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi hocalarından Doç. Dr. Funda Özsener “Oyun Yazmak” üzerine bir söyleşi saat 14.20-14.50.

* Van Ticaret Borsası Başkanı Nayif Süer “Hayvancılık ve Gıda Sektöründeki Olanaklar” paneli saat 15.30-16.10

VAN GÖLÜ SALONUNDA YAPILACAK ETKİNLİKLER

* Van TEKNOKENT Müdürü Öğr. Gör. Yasemin Yetkin ve Van KOSGEB Müdürü Bilal Emre Yörük “Gelişen Dünyada Girişimciliğin Önemi” saat 12.00-12.40.

* Kariyer hayatınızda büyük öneme sahip yurtdışı imkanlarını Siirt Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Ayfer Fındık Pakrooh “Yurtdışı Kariyer Fırsatları” adlı panelde saat 14.00-14-40’da konuşacak.

* Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayça Kartal ve Öğr. Gör. Zeyneb Türkoğlu ile güzel bir dinleti “Lisan-ı Elhan-Makamlar, Şarkılar, Türküler Hikayeler” saat 14.30-15.10.

* Bitlis Eren Üniversitesi Öğr. Gör. Hakan Tuzcu “Kariyer Yolculuğum: Gelecekte Ben Nerede Olacağım?” adlı panel saat 14.30-15.10.

EREK SALONUNDA YAPILACAK ETKİNLİKLER

* Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Şehnaz Çelik “Gençler İçin AB Fırsatları’” semineri saat 13.00-13.40.

* Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, “Belediyelerde Kariyer Olanakları” adlı panel saat 13.40-14.20.

TUŞBA SALONU

* Fotoğraf sanatçıları Ali İhsan Öztürk(Anadolu Ajansı Foto Muhabiri ve Fotoğraf Sanatçısı, Murat Cacim (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fotoğraf Sanatçısı) ve Özkan Bilgin(Anadolu Ajansı Foto Muhabiri) “Gazetecilik ve Fotoğrafta Bugün” 3 Ocak 2024 saat 13.00-13-40.

* Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi BAP Koordinatörü Doç. Dr. Hilal Çelik Kazıcı, Katılım Sertifikalı “Proje Yazma Eğitimi” saat 15.00-16.00

* “Etkili İletişim, Sosyal Beceri” Atölye Çalışması Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi-PDR Merkezi Dr. Öğr. Üyesi Gamze Mukba, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi-PDR Merkezi Uzm. Psk. Rufeyde Utkan, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi-PDR Merkezi Dr. Engin Turğut saat 16.10-17.00.

* Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Derya Baran ile “Farklı Malzemelerle Büst Atölyesi” etkinliği saat 16.00-16.30.

ODİTORYUM SAHNESİ

* Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü İlkay Şengül “Sektör Kampüste: Milli Teknoloji Hamlesi” saat 13.00-13.50.

* ASELSAN İK Uzmanı Deniz Pınarbaşı, TUSAŞ Yetenek Kazanımı Uzmanı Gökçen Övünç, ROKETSAN Yetenek Yönetimi Uzmanı İrem Nur Erzincan, HAVELSAN İK Çalışan Deneyim Takım Lideri Burcu Yıldız Bozok “Savunma Sanayiinde Yetenek Yönetimi” saat 13.00-14.00.

*BTK Akademi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Mustafa Ermiş, Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanı Mahmut Esat Yıldırım, "Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu" 15.10 - 16.20

* Sermaye Piyasası Kurumundan Dr. Hüseyin Yurdakul “Sermaye Piyasası Kurulu Tanıtımı ve Kariyer İmkanları” paneli saat 16.00-16-40.

4 OCAK’TA YAPILACAK FAALİYETLER

AKDAMAR SALONUNDA YAPILACAK ETKİNLİKLER

* “Yetenek Her Yerde” İl Sağlık Müdürlüğünden Salim Yıldırım saat 11.00-11.50

* Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nden Nurtaç Çakar( Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi) ile “Seramik Atölyesi” etkinliği saat 12.00-12.50.

* Van YYÜ’den Dr. Öğr. Üyesi Pelin Koç, Girişimci Şef Adem Ergin ve Girişimci Şef Sinan Pulat ile “Van Gastronomisinin Markalaşması Yolunda Genç Şeflere Kariyer Tavsiyelerini” konuşuyor saat 13.00-13.40.

* “Nasreddin Hoca’nın Mansıbı” adlı oyun saat 13.50-14.20.

* Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Uzman Yardımcısı Yalçın Senirkentli “İletişim Başkanlığında Kariyer” Paneli – Saat: 14.00 – 14.00

* Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi INNOVAN ve Girişimcilik Merkez Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Erol Kına, “Metaverse ve İş Fırsatları” paneli saat 15.00-15.40

* Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Fatih Kutlu “Yapay Zeka Yol Haritası Teknoloji ve İnovasyon Odaklı Kariyer” semineri saat 15.50-16.30

TUŞBA SALONUNDA YAPILACAK ETKİNLİKLER

* Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Turizm Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Bahadır İnanç, Savat Ustası Sadık Binici ile Van’ın kültür mirası “Savat” konuşulacak - saat 13.50-14.30.

* Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO “İş Kazalarında İlk Yardım ve Uygulamalı CRP” paneli saat 14.40-15.20.

ODİTORYUM SAHNESİNDE YAPILACAK ETKİNLİKLER

* Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nden Rabia Karaçavuş ile “Kariyer Yolculuğu İnşa Atölyesi” saat 10.00-11.10

* Van İl Jandarma Komutanlığı “Jandarma Kariyer Yönetimi” paneli saat 10.00-11.10

* Türk Hava Yolları İnsan Kaynakları Ekibi “Gökyüzünde Kariyer” saat 11.10-12.00.

* İNNOVAN ekibinden Girişimcilik Uzmanları Rumeysa Polat ve Feridun Bişar “Yeni Nesil Girişimcilik” saat 14.40-15.20.

* Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Varol Dur “7 Bölge 7 Üniversite Programı İŞKUR-Van YYÜ İş Birliği” kapsamında saat 14.40-15-20’de bir araya geliyor.

* Edremit Kaymakamı ve Van Vali Yardımcısı Yücel Erdem “Kariyerde Kamu Yönetimi” paneli saat 15.20-16.00.

EREK SALONUNDA YAPILACAK ETKİNLİKLER

* Pilotluk Mesleği ile ilgili bilmediğiniz veya merak ettiğiniz her şeyi bulabileceğiniz “Pilotluk Mesleğinde Kariyer” Van Jandarma Helikopter Filo Komutanlığı 10.20-11.00

* Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zihni Merey “KPSS’nin A-B-C’si” paneli saat 11.00-11.40

* Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Kamuran Karaman, il Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun ve SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya “Sağlık ve Tıp Alanında Kariyer” semineri saat 11.40-12.30.

* İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Ayhan Taşdemir “Öğretmenlik Mesleği Kariyer Süreçleri” paneli saat 12.30-13.00.

* Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Doç. Dr. Selçuk Topal “Gelecek Uzayda” paneli saat 15.20-16.00.

* Van İl Emniyet Müdürlüğü Hacer Çetin “Polislik Kariyer Olanakları Nelerdir?” paneli saat 13.50-14.20.

VAN GÖLÜ SALONUNDA YAPILACAK ETKİNLİKLER

* Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Adnan Çevik Disiplinler Arası Çalışma Tecrübesi Olarak Malazgirt Savaş Alanı Arkeolojisi saat 10.30-11.10.

* “Kariyer Yolculuğunda Yabancı Dil Bilmenin Önemi” Hakkari Üniversitesi’nden Doç. Dr. Zeynep Ölçü Dinçer saat 11.00-11.40.

* Hakkari Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Sertaç Yaman, “Yapay Zekanın Geleceği ve Meslek Yaşamındaki Avantajları” konulu panel saat 15.10-15.50.

* Muş Alparslan Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi İskender Dölek “Afetlerle Yaşamak’” paneli saat 15.20-16.00.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van EXPO Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek DAKAF’24 için şehrin çeşitli noktalarından belli saatlerde araç kaldırılacak.

