İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'ye bomba yağdırıyor.

Masumları öldüren İsrail, ateşkese ve dünyadan gelen tepkilere rağmen durmuyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Bureyc Mülteci Kampı yakınlarında bir grup Filistinliyi hedef aldı.

SİVİLLER HEDEF ALINDI

İsrail'in insansız hava aracıyla (İHA) sivilleri hedef aldığı saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

BELEDİYEDE ÇALIŞAN BİR İŞÇİYDİ

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, hava saldırısında hayatını kaybeden Filistinli, Bureyc Belediyesi'nde çalışan bir işçiydi.

HER GÜN SALDIRI DÜZENLENİYOR

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen neredeyse her gün bölgeye saldırılar düzenliyor. İsrail'in ateşkesten bu yana düzenlediği saldırılarda, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 981 Filistinli yaşamını yitirdi.