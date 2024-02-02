Tahmini Okuma Süresi: dakika

Gazze'de ölümlere ve yıkımlara yol açan İsrail ordusu, yönünü Refah'a çevirdi.

Tel Aviv yönetimi, Mısır ile Gazze sınırında kontrolü elinde tutmak istiyor. Bu konuda Kahire ile görüşmelerin yapıldığı ve anlaşmanın "an meselesi" olduğu belirtiliyor.

Gazze'deki saldırıları Refah'a taşıyacaklar

Böyle bir dönemde İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail güçlerinin Gazze'deki askeri harekatını Refah'a kadar sürdüreceğini söyledi.

İsrail güçleri, bunu, söz konusu bölgedeki çok sayıda Filistinli sivile rağmen yapmayı planlıyor.

"Sonuna kadar devam edeceğiz"

Gallant, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Hamas'ın Han Yunus Tugayı dağıldı, oradaki görevi tamamlayıp Refah'a devam edeceğiz.

Güçlerimizin Hamas hedeflerine uyguladığı büyük baskı, bizi kaçırılanların geri dönüşüne (daha fazla) yaklaştırıyor. Sonuna kadar devam edeceğiz, başka yolu yok.

Filistinlilerin gidecek yeri kalmadı

İsrail güçleri, saldırılarını sürekli olarak güneye, daha önce Filistinlilere güvenlik için kaçmalarını söyledikleri bölgelere doğru genişletti. Çoğu kadın ve çocuk olmak üzere çok sayıda sivil öldürüldü.

Refah, Gazze'nin en güneyinde yer alıyor. İsrail ve Mısır, Filistinlilerin bölgeyi terk etmesine izin vermeyeceği için sivillerin gidebileceği başka yer kalmadı.

Refah'ta 1 milyondan fazla Filistinli var

Gazze'nin 2,2 milyonluk nüfusunun yüzde 85'i yerinden edilmiş durumda. Halihazırda kalabalık olan Refah, şu anda 1 milyondan fazla kişiye ev sahipliği yapıyor.

ABD ve İsrail savunma bakanları telefonda görüştü

Öte yandan, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze, İsrail-Lübnan sınırı ve Batı Şeria'yı ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, İsrail-Lübnan sınırında diplomatik çözümün desteklenmesi ve Batı Şeria'da istikrar konuları ele alındı.

Austin, Gazze'ye kesintisiz insani yardımın ulaştırılmasının altını çizdi.

Gallant ise Ürdün'de ABD askerlerine saldırıda 3 Amerikan askerinin yaşamını yitirmesinden dolayı Austin'e taziyelerini iletti.