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AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasında, görüşmelerin noktalanması beklenirken, sürpriz bir temas gerçekleşti.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

Yeniden Refah Partisi, AK Parti ile görüşme sonrası tarihi öne çekti: İttifak kararı yarın açıklanacak!

YRP İTTİFAK AÇIKLAMASINI ÖNE ÇEKTİ

1,5 saat süren görüşmenin ardından açıklama, YRP’den geldi.

Görüşme nedeniyle, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın 2 Şubat Cuma günü yapmayı planladığı açıklama ise ertelendi. Parti ittifak kararlarını 5 Şubat Pazartesi günü açıklayacaklarını duyurdu.

YARIN AÇIKLAYACAK

Gazeteci Fatih Atik, edindiği son dakika bilgisini paylaşarak Yeniden Refah Partisi'nin AK Parti ile ittifak yapıp yapmayacağını yarın açıklayacağını duyurdu.

Yeniden Refah Partisi, AK Parti ile görüşme sonrası tarihi öne çekti: İttifak kararı yarın açıklanacak! - Resim : 2

19 ŞUBAT'TA AK PARTİ GENEL MERKEZİ'NDE SEÇİM TOPLANTISI

AK Parti'nin kendi seçim takvimi de işlemeye devam ediyor.

Belediye ve İl Genel Meclisi üyelikleri için başvuru süreci sona ererken, 20 binden fazla başvuru yapıldığı öğrenildi. 30 büyükşehirin ilçe adaylarıyla ilgili süreç bu hafta sonu tamamlanacak. Ankara, İstanbul, İzmir, Eskişehir ve Bursa'nın dışındaki 26 büyükşehirde ilçe adayları Genel Başkan Yardımcılarının katılacağı toplantılarla açıklanacak.

19 Şubat'ta ise AK Parti Genel Merkezi'nde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında 81 il Seçim Koordinasyon Merkezi ve Seçim İşleri Başkanları, il hukukçuları ve eğitimcilerinin katılımıyla 'Genişletilmiş Seçim İşleri Başkanları ve SKM Başkanları Toplantısı' yapılacak.