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Edremit Belediyesi ile Belediye İş Sendikası Van Şubesi arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Edremit Belediyesi Aile Toplum Merkezi’nde düzenlenen sözleşme imza törenine Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Belediye İş Sendikası Başkanı Emin Yeşilova, belediye yetkilileri ve sendika temsilcileri katıldı. Törende bir konuşma yapan Belediye İş Sendikası Başkanı Emin Yeşilova, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say’ın işçilere katkı sunma adına elinden gelen tüm çabayı sarf ettiğini ifade ederek, “Bugün uzun zamandır görüşmesi devam eden toplu iş sözleşmesinin imzaları atılacaktır. Hakikaten sizlere katkı sunmak için ellerinden gelen bütün çabayı gösterdiler. Bu görüşmelerde bütün samimiyetlerini ortaya koyan, gerçekten daha iyisi için gayret gösteren Belediye Başkanımız İsmail Say’a çok teşekkür ediyor, bu sözleşmenin hepinize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Daha sonra bir konuşma yapan ve belediye personeline müjdeler veren Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, emeğin ve alın terinin ne olduğunu bilen birisi olduğunu belirtti. Uzun bir süredir bu sözleşme için sendika ile görüşmelerinin olduğunu ifade eden Başkan Say, “2019 ile 2024 yılları arasındaki fark tam 10 kat artmış durumdu. Hem personel, hem de diğer giderlerimiz arttı. Ama gelirlerimiz 10 kat artmadı. Tüm dünyada malumunuz gerçekten zor bir süreç yaşandı ve yaşanmaya devam ediliyor. Ülke olarak birçok felaketler yaşadık, bunların hepsini 2019-2024 yılları arasında yaşadık. Buna rağmen biz bu konuda arkadaşlarımızla masaya oturduk. Bir puan daha nasıl arttırabilirizin hesabını yaptık. En son arkadaşlarımızla yaptığımız değerlendirmelerde, yüzde 91 oranında görüşmelerimiz oldu. Sendikanın talebi olan bir talebi de değerlendirdik. O da Edremit tarihinde bir ilk olacak. Kıdemlilik zammını da bu sözleşmemize koymuş bulunmaktayız. Bu kuruma yıllarını vermiş olan arkadaşlarımıza küçük de olsa emek farkını da vereceğiz. Bunun yanında bir talep daha vardı. O da günlük ikramiye konusuydu. Burada da şartları çok zorladık. 52 günlük ikramiyeyi de burada sizlere müjde olarak veriyorum. Onu da eklediğimizde bugün itibari ile asgari ücretin çok çok üzerinde yüzde 103 oranında zam yapmış olacağız. Ayrıca tüm bunların yanında sendikamız ve çalışma arkadaşlarımızın ciddi çabası doğrultusunda iki bayram ikramiyesi olan 5 bin TL’nin de sözünü yine buradan sizlere veriyorum. Hayırlı olmasını diliyorum. Amacımız bu ilçeye hep birlikte hizmet etmektir. İlçemiz Van’ın en temiz ilçesidir. Bilinirliği 20 kat arttı. Bu da sizlerin emeği ile gerçekleşti. Bu vesileyle ben emeği geçen tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Sözleşmemizin belediyemize ve sizlere hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından belediye ve sendika arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.