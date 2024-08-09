Van için elini taşın altına koyan her yöneticiye ayırt edilmeksizin sahip çıkılması gerektiğini aktaran Kandaşoğlu, Van Valisi Ozan Balcı’nın çalışmalarına değinerek, “Art niyeti bırakmalıyız!” çıkışında bulundu.

Zahir Kandaşoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Vali Ozan Balcı’nın projelerine dikkat çekerek, “Bu il için, Allah rızası için kim samimi ve dürüst bir şekilde çalışıyorsa, çabalıyorsa ikiyüzlülük yapmadan net bir şekilde destekleyin. Siyasi görüşü, dini, ırkı, mezhebi ne olursa olsun. Yeter ki dünyada eşi benzeri olmayan, Van’a hizmet eden adam gibi adam olsun tabii ki işin içinde bazı kişilerin baskıları ile hatalar oluyor, ancak gerçekten ne olursa olsun böyle gönüllü ve sevdalı bir çalışma görülmemiş… Van Valisi Sayın Ozan Balcı geldiği günden beri gece saat 12’ye kadar kendi yarattığı projeleri ve büyük yatırımları tek tek gezerek nerden buluyorsa buluyor, Van’ın geleceğine yatırım yapıyor, istihdam yaratıyor.” ifadelerine yer verdi.

“BU TARİHİ KENTİ HAK ETTİĞİ YERE GETİRELİM”

Vali Ozan Balcı’nın Van’ın gelişimine katkı sunan projelerinden bahseden İş İnsanı Zahir Kandaşoğlu, aynı zamanda şunları kaydetti:

“OSB’de iki senenin içinde yüzlerce kaynak yaratarak fabrika kuruyor. Özel sektörü Van’a getiriyor, binlerce çaresiz insanları iş sahibi ediyor. Bizlerde yalnız yıllardır gereksiz laf üretmekten başka bir şey yapmıyoruz. Birde efendim iş yapan adamı niye sevmiyorsunuz diye laf ediyorlar. Kim art niyet ve başka bir şey için seviyorsa namusuzdur. Ancak ilimiz için çalışan insanları Allah rızası için nasıl sevmeyelim, nasıl destek çıkmayalım. Artık art niyeti bir şekilde bırakmalıyız. Bu tarihi kenti hak ettiği yere getirelim.”