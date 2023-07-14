Wanhaber / Ramazan Çetin

Kişi başına düşen yeşil alan ve orman bakımından gerilerde bulunan Van’da, yeni bir ağaçlandırma seferberliği başlatılması önerildi.

Aşırı sıcakların etkili olduğu bu günlerde, yeşil alanların önemi daha çok ortaya çıkıyor.

Van Ticaret ve Sanayi Odası ile Van Ticaret Borsası eski yönetim kurulu başkanı, iş adamı Feridun Irak, sosyal medya hesabından konuyu gündeme taşıyarak, el ele Van’ı ağaçlandırma çağrısı yaptı.

Kentte kamu, meslek kuruluşları, STK, işyeri ve konut sahiplerinin el ele vererek, cadde ve sokaklardan başlayarak Van’ın ağaçlandırılmasını isteyen iş adamı Irak, ağaçlı ve ağaçsız 2 cadde arasındaki sıcaklık farkını gösteren bir de fotoğraf paylaştı.