Wanhaber - ÖZEL

27. Dönem AK Parti Van Milletvekili olarak Van’dan seçilen ve meclise giden İrfan Kartal, sosyal medya hesapları üzerinden veda mesajı paylaştı. Görev yaptığı süre boyunca Vanlıların telefonlarına çıkan, sıkıntılarını dinleyen tek vekil olan Kartal, WanHaber'in geçtiğimiz günlerde yaptığı "En Başarılı Van Milletvekili" anketinde de 1. Sırada yer almıştı.

Yeni dönemde mecliste yer almayacak olan AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, “Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 27. Dönem Milletvekilliğim süresince ekibimle beraber Van’ımız yararına çalışmalarımızı sürdürdük. Nasibe inanan yolda, duaya inanan darda kalmazmış. Çalışma arkadaşlarım ile çıktığımız bu yolda bizlerden dua ve desteklerini esirgemeyen hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca bu süreçte mesai kavramı gözetmeksizin 7/24 fedakarlıkla çalışan kıymetli çalışma arkadaşlarım Özcan Levent Erdem, Yekta Barış Turan, Ayşe Yedibela ve Abdurrahman Mahir Yılmaz' a emekleri için teşekkürü bir borç bilirim. Serhat şehrimiz Van'ımız için gayretle çalışmaya devam edeceğim. Selametle kalın...” diyerek veda mesajı paylaştı.

14 Mayıs tarihinde Cumhurbaşkanı seçimi ile beraber 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri de yapılacak.

Haber: Ramazan Çetin