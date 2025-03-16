Önceki dönem AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, dün hayatını kaybeden önceki dönem milletvekillerinden Nadir Kartal için bir taziye mesajı yayınladı.

Nadir Kartal ile aynı zamanda akraba olan İrfan Kartal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Şehrimizin ve Bölgemizin Kanaat Önderi; Değerli Büyüğümüz Sn. Kinyas Kartal’ın oğlu, 19. Dönem Van Milletvekili Nadir Kartal’ın vefatı bizleri derinden üzmüştür. Merhuma Allah'tan rahmet dilerim. Başımız sağ olsun." ifadelerine yer verdi.