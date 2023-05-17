Her tatil fırsatını değerlendirerek ülkelerinden Van'a gelen İranlı turistler, turizm sektörü başta olmak üzere zorlu bir süreç yaşayan esnafın yüzünü güldürüyor.

Başta alışveriş merkezleri ve mağazalar olmak üzere cadde ve sokaklarda yoğunluğun yaşanmasına neden olan İranlı turistler, yaptıkları alışverişle de kentteki esnafa adeta can suyu oluyor. Gün içerisinde alışveriş yapan İranlı turistler, akşam saatlerinde ise eğlence merkezlerinde gönüllerince tatilin keyfini çıkarıyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Royal Berk Otel Genel Müdürü Ebru Yeşilağaç, İran’da yaşanan her tatilin Van esnafını mutlu ettiğini ifade ederek, “İranlı misafirlerimiz tatillerini Van’da değerlendirmek istiyorlar. Tabii bu da Van esnafını olumlu etkiliyor.

Hem İran’a yakınlığı hem eğlence merkezlerinin olmasının yanı sıra alışverişi ve Van halkını çok sevmelerinden dolayı İranlılar burayı tercih ediyorlar. Eğer biz Van’ı biraz daha eğlenceli hale getirirsek, ilimiz çok daha ilgi odağı haline gelir ve daha çok turist akışı olacaktır” dedi.

Van’da turizm sezonunun geçen sezona göre daha sönük geçtiğinin altını çizen Yeşilağaç, “Şu anda tatil nedeniyle otellerde yüzde 70 oranında bir doluluk oranı var. Ama gönül ister ki yılın 12 ayı otellerimiz yüzde 90 oranında bir doluluk oranına ulaşsın” ifadelerini kullandı.

İranlı turistler ise Van’ı ve Van insanını çok sevdiklerini ifade ederek, bu sebeplerden ötürü her fırsatta Van’a geldiklerini söyledi.İHA