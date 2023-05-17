Wanhaber – Özel

Son yıllarda çok sayıda fuarın gerçekleştirildiği Van, bu yıl Mayıs ayının 3. fuarına ev sahipliği yapacak.

Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi’nde 3 mayıs tarihinde açılışı yapılan 13. Van Doğu Anadolu Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı ile fuarlara start veren İpekyolu Expo Fuar A.Ş., ardından 10 - 14 Mayıs 2023 tarihleri arasında Van Mobilya ve Evlilik Hazırlıkları Fuarı’nı gerçekleştirmişti.

İpekyolu Expo Fuar A.Ş., yarın yeni bir fuarın kapılarını açmak üzere son hazırlıklarını tamamladı.

Saat 14.00’te Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi 11.’si açılacak olan İnşaat Yapı Dekorasyon ve Emlak Fuarı – Solarvan Doğu Anadolu Yenilenebilir Enerji Fuarı, 21 Mayıs 2023 tarihine kadar ziyaretçi kabul edecek.

Ömer Bildik