Van'ı ziyaret eden İranlı turistler, kentin ekonomisine önemli katkılar sağlıyor. Her yıl yaklaşık 100 bin İranlı turistin ziyaret ettiği Van'da; konaklamadan gıdaya, giyimden de ulaşıma kadar tüm sektörler faydalanıyor. Gün boyu cadde ve sokaklarda gezen ve alışveriş yapan İranlı turistler, akşam saatlerinde ise eğlence merkezlerinde gönüllerince eğleniyor.

Ancak İran-İsrail arasında yaşanan savaş atmosferi, Van turizmini adeta felç etti. Daha önce yaz tatilinde Van'a akın eden İranlı turistler, bu yıl kenti sahipsiz bıraktı.

Van'ı geçiş güzergahı olarak kullanan az sayıda İranlılar ise eğlence merkezlerinde gönüllerince eğleniyor. Yakın olması hasebiyle Van'ı ve Van insanını çok sevdiklerini belirten İranlı turistler, kentte gönüllerince eğlendiklerini söylediler.

Eğlence merkezi işletmecileri ise İranlıların Van için olmazsa olmaz olduğunu ifade ederek, bunun kıymetinin bilinmesi gerektiğini söylediler.