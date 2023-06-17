Muradiye Kaymakamlığı ve Belediyesi koordinasyonunda düzenlenen etkinlik kapsamında kentte gelen İranlı müzisyenler, Muradiye Şelalesi ve ilçe merkezindeki bir düğün salonunda sahne aldı.

15 kişiden oluşan ekip, enstrümanlarıyla konserde vatandaşlara keyifli anlar yaşattı.

Müzisyenlerden Yalda Tighehsaz, AA muhabirine, Sema Def Grubu olarak İran'dan Van'a geldiklerini söyledi.

Çok güzel bir gün geçirdiklerini ifade eden Tighehsaz, "Muradiye Şelalesi'ni gezdik, burada ve ilçede çok güzel bir konser düzenledik. Her şey çok harikaydı. Bize bu anları yaşatan Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan'a teşekkür ederiz." dedi.

Konseri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu, İlçe Müftüsü Eyüp Babat, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nurettin Yavrutürk ve vatandaşlar dinledi.AA