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Wanhaber

Yıl boyunca çeşitli farkındalık etkinlikleri gerçekleştirerek Van Gölü’ne dikkat çeken ve havzanın turizme kazandırılmasını amaçlayan Vangölü Aktivisitleri Derneği’ne İranlı bir grup bisikletliden destek geldi.

Van Gölü çevresinde bisiklet turuna çıkan İranlı grup, Vangölü Aktivisitlerinin sloganı ile farkındalığa destek sundu.

Bisikletli İranlı grup, “Van Gölü Kirlenmesin Temiz Kalsın” sloganı atarak Van Gölü çevresini bisikletlerle turlamaya başladı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Vangölü Aktivistleri Derneği’nden teşekkür geldi.

Vangölü Aktivisitleri Derneği tarafından yapılan açıklamada; “Van Gölü çevresi bisiklet turunu yapan İranlı sporcular ‘Van Gölü Kirlenmesin Temiz Kalsın’ sloganı ile Van Gölü farkındalığına destek verdi. İnsanlık mirası olan Van Gölü için çaba gösteren herkese teşekkür ediyoruz” denildi.

Haber: Umut Tarhan