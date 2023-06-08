Wanhaber / Mehmet Salih Giyci

Khoy Belediye Başkanı Hasan Nasrollah Pour, beraberindeki Başkan Yardımcısı Mohammed Shekarlou ve Esmaeil Lotfi ile birlikte Van Ticaret ve Sanayi Odası’nı (VANTSO) ziyaret etti.

Ziyarette VANTSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva ve Yönetim Kurulu üyeleri, genel sekreter ve VANTSO’nun İran Tüccar Danışmanı ile bir araya gelen İran heyeti ile karşılıklı görüş alış verişinde bulunuldu.

Ziyarette Khoy Belediye Başkanı Pour, Van ile Khoy kentinin kalkınması, ticaretinin gelişmesi ve turizm yatırımlarının artması için kurumlar arası işbirliğine dikkat çekti.

Ziyaretin anısına Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Khoy Belediye Başkanı Hasan Nasrollah Pour’a plaket takdim etti.

