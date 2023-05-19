Wanhaber / Ömer Bildik

Duhok Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hamed Majeed ve Iraklı iş insanları, Van Ticaret ve Sanayi Odası’nın (VANTSO) daveti üzerine Van’a gelerek, açılışı yapılan 11. İnşaat, Yapı, Dekorasyon ve Emlak Fuarı’na katılım sağladı.

Fuarın açılışında bulunan, ardından stantları dolaşan heyet, günün sonunda da Van Ticaret ve Sanayi Odasına ziyarette bulundu.

VANTSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri ile Meclis Başkanı Turan Avcı tarafından karşılanan heyet, burada görüş alış verişinde bulundu.

Karşılıklı işbirliği ve ticaretin gelişmesi konularının konuşulduğu ziyarete Doğubeyazıt Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Can da katıldı.

VANTSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Duhok ile ticaretin gelişmesi ve işbirliğinin artması için bu tür ziyaretleri önemsediklerini ve karşılıklı ziyaret şeklinde süreci devam ettireceklerini söyledi.

Ziyaret anısına, Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva’dan, Iraklı heyete plaket takdiminde bulunuldu.