Wanhaber – Haber Merkezi

"Avrupa Günü Dayanışma Konserleri" Van ile devam ediyor.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu mali desteği ile Edirne, Denizli, Eskişehir, Antalya, Samsun, Sivas, Van ve Şanlıurfa Avrupa Birliği Bilgi Merkezleri işbirliğinde Mayıs ayı süresince gerçekleşecek olan Dayanışma Konserlerinin bu sefer ki durağı Van olacak.

Bu yıl Avrupa Günü; birlik, beraberlik ve barış ruhunu vurgulamanın yanı sıra, Şubat’ta ülkemizde meydana gelen büyük felaketten sonra dayanışmayı da vurguluyor.

Depremden sonra, Avrupa Birliği üyesi ülkeler, 1600'den fazla arama-kurtarma görevlisi ve 111 arama köpeğinden oluşan 32 arama kurtarma ekibi ile Türkiye'ye yardıma koştu.

Altı sağlık ekibi ve beş sahra hastanesi binlerce insanı tedavi etti ve daha sonra bu ekipman ilgili şehirlere bağışlandı.

Mart ayında Avrupa Birliği ve Uluslararası Toplum üyeleri tarafından düzenlenen Bağış Konferansı’nda depremzedeler için 6 Milyar Avro’nun üzerinde yardım taahhüdünde bulunuldu.

Bu yıl Avrupa Birliği’nin doğum günü, dayanışma ruhuna uygun olarak “Birlikte Daha Güçlü” sloganıyla kutlanıyor.

Bu kapsamda, mozaik kent Hatay'da kurulan ve farklı etnik köken ve inançlara sahip üyelerden oluşan Antakya Medeniyetler Korosu, deprem yaralarının sarılması için sekiz ilde sanatseverle buluşacak.

Van Ticaret ve Sanayi Odası AB Bilgi Merkezi tarafından düzenlenen Avrupa Günü Dayanışma Konseri 20 Mayıs 2023 Cumartesi günü, saat 19.00’da, Edremit Yolu üzerinde bulunan Van Uygulama Oteli Konser salonunda gerçekleştirilecek.