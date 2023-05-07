Apple’ın yeni iPhone 15 serisini tanıtmasına 5 aydan daha kısa bir süre kaldı. Yeni modeller merakla beklenirken şimdiye kadar iPhone 15 hakkında birçok iddia ortaya atıldı. Özellikle iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max modelleri için birçok yeni özellik konuşuluyor.

iPhone 15 Pro yeni özelliklere merhaba diyor

Bilindiği gibi Apple özellikle iPhone 14 serisi ile birlikte standart ve Pro versiyonlar arasındaki makası iyice artırdı Şirketin yeni nesilde de bu politikayı artırarak devam ettirmesi bekleniyor. Gelen iddialar da bu durumu doğrularken birçok yeni özelliğin sadece iPhone 15 Pro modellerinde sunulacağını söyleyebiliriz.

Apple’ın yeni akıllı telefon serisinin tanıtımı yaklaşırken standart iPhone 15 ve iPhone 15 Plus’ta bulunması beklenmeyen ve sadece iPhone 15 Pro modellerinde sunulacağı söylenen 10 yeni özelliği bir araya getirdik. İşte o 10 özellik:

A17 Bionic işlemci

iPhone 15 Pro modellerinin, TSMC tarafından 3 nm üretim sürecinden geçerek daha performanslı ve verimli olan yeni nesil A17 Bionic işlemcilerle donatılması bekleniyor. Standart iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modellerinde ise mevcut A16 Bionic işlemciler kullanılacak.

Titanyum çerçeve

Apple, Watch Ultra modeli ile birlikte bizlere ilk kez paslanmaz çelik yerine kullanılan titanyum çerçevelerle tanıştırmıştı. iPhone 15 Pro modellerinde de yine tıpkı Apple Watch Ultra’da olduğu gibi titanyum çerçevelerin kullanılması bekleniyor.

Daha ince ekran çerçeveleri

Son Apple Watch modellerine benzer şekilde iPhone 15 Pro, ekranın etrafında ultra ince çerçevelere sahip olacak. Yeni nesil telefonların ortaya çıkan ekran panelleri, daha ince çerçeveleri tanıtımdan önce ortaya koydu. Gelen bilgilere göre iPhone 15 Pro modelleri sadece 1,55 mm kalınlığında bir çerçeve ile karşımıza çıkacak.

Daha hızlı USB Type-C bağlantısı

iPhone 15 Pro modellerinin en az USB 3.2 veya Thunderbolt 3 desteğine sahip bir USB-C bağlantı noktası ile geleceği iddia ediliyor. Diğer yandan standart iPhone 15 modellerindeki USB-C bağlantı noktasının ise tıpkı Lightning gibi USB 2.0 hızlarıyla sınırlı kalması bekleniyor.

Wi-Fi 6E

Yeni MacBook modelleri ve iPad Pro gibi, iPhone 15 Pro da daha yüksek kablosuz hızlar için Wi-Fi 6E’yi destekleyecek. Ortaya çıkan son raporlar da gelen bu bilgileri doğruluyor.

Daha fazla RAM kapasitesi

Son gelen bilgilere göre iPhone 15 Pro modelleri artırılmış 8 GB RAM ile donatılacak. Diğer yandan standart modeller ise şu anda olduğu gibi 6 GB RAM sunulmaya devam edecek. Artan RAM ile birlikte yeni modellerin performansının da yükselmesi bekleniyor.

Yeni haptik tuşlar

iPhone 15 Pro modellerinde fiziksel tuşlar yerine tıpkı iPhone 7’deki Ana Sayfa veya modern MacBook’lardaki Force Touch tuşunda olduğu gibi hareket hissini simüle etmek için Taptic Engine ile dokunsal geri bildirim oluşturabilen tuş takımı kullanılacak. Diğer yandan son gelen bilgilere göre ise yeni tuş takımlarının ertelenme durumu olduğunu da belirtelim.

Programlanabilir görev tuşu

Bilindiği gibi şimdiye kadarki tüm iPhone modellerinde telefonları sessize almak için şalter benzeri bir kontrol kullanılıyordu. iPhone 15 ile birlikte ise bu kontrol yerini programlanabilir bir tuşa bırakacak. Kullanıcılar bu tuşla telefonun ses ayarını yapabileceği gibi tuşa farklı görevler de atayabilecekler.

Artırılan optik yaklaştırma

Gelen bilgilere göre iPhone 15 Pro Max, bir periskop telefoto lense sahip olacak. iPhone 14 Pro modellerindeki 3x zoom yer alırken yeni modelde ise bu miktarın en az 6x olması bekleniyor. Artırılan optik yakınlaştırma ile birlikte yeni nesilde kamera çıkıntısının da artacağı gelen haberler arasında. iPhone 15 Pro modellerinde kamera çıkıntısının 3,78 milimetreye ulaşması bekleniyor.

Geliştirilen LiDAR sensörler

iPhone 15 Pro modellerinde, yapay gerçeklik uygulamaları ve gece modu fotoğrafları için 3D derinlemesine tarama performansını iyileştiren, gücü daha verimli kullanan Sony imzalı bir LiDAR sensörün yer alacağı ifade ediliyor.

Kaynak: Shiftdelete