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Fransa'da Dijitalleşme ve Telekomünikasyondan Sorumlu Bakan Jean-Noel Barrot, yüksek radyasyon nedeniyle iPhone 12 modellerinin yasaklandığını açıklamıştı.

Barrot, ABD'li teknoloji devi Apple güncelleme getirene kadar iPhone 12 model telefonun satışının Fransa'da durdurulduğunu belirtti.

Fransa, güncelleme ile sorunun çözülebileceğini belirtirken, aksi halde piyasadaki tüm iPhone 12 modellerinin toplatılacağını da vurguluyor.

Bakan Barrot, söz konusu yasağa uyulması için Ulusal Frekans Ajansından (ANFR) tüm görevlilerini seferber etmesini istediğini aktardı.

Belçika da iPhone 12'yi incelemeye aldı

Belçika, Fransa'da satışı durdurulan iPhone 12 model telefonun yaydığı radyasyon miktarı nedeniyle incelemeye alındığını duyurdu.

Almanya da inceleyecek

Şimdi de Almanya Apple'ın iPhone 12'siyle bağlantılı potansiyel sağlık risklerini incelemeye hazırlanıyor

Özellikle Avrupa'da satılan iPhone 12'lerin sayısı bilinmiyor, ancak Apple, modelin piyasaya sürüldüğü yıl olan 2020'de 68,64 milyon dolarlık net satış bildirdi; dünya çapında toplam 100 milyon adet satıldı.

iPhone 12 en çok radyasyon yayan telefon olabilir

Araştırma doğru çıkarsa; iPhone, radyasyon yayma konusunda Motorola Edge ve ZTE Axon 11 5G gibi en çok bilinen markalardan çok daha üstün bir konuma sahip olacak.

AB hukuku, cep telefonları gibi elektronik cihazlardan gelen radyofrekans elektromanyetik dalgalara maruz kaldığında vücut tarafından emilen enerji miktarını ölçen spesifik soğurma oranı (SAR) için sınırlar koyuyor.

Avrupa'da bu sınır,, cep telefonu kulağın veya gövdenin yanında tutulduğunda kilogram başına iki watt, cepte tutulduğunda ise kilogram başına dört watt'tır.

Radyo frekanslarını denetleyen Fransız gözlemci Agence Nationale des Fréquences (ANFR), Apple'ın iPhone 12'sinin taşındığında Sar değerinin kilogram başına 5,74 watt olduğunu söyledi.

Ancak Apple'ın web sitesi, iPhone 12'nin kulağın yanında tutulduğunda kilogram başına 0,98 watt, taşınırken veya cepte tutulduğunda kilogram başına 0,99 watt'lık bir Sar'a sahip olduğunu belirtiyor; bu, Fransızların iddiasının çok altında.

Apple, salı günü iPhone 15 serisini piyasaya sürdü ve modeller için henüz radyo frekansı enerjisi paylaşmadı, ancak teknoloji devinin web sitesine göre önceki modeller 0,99'u geçmiyor.

SAR değeri nedir

Specific Absorption Rate teriminin kısaltılmış hali olan SAR, Özgül Soğurma Oranı anlamına geliyor. Kısacası SAR, telefonların yaydığı radyasyon miktarı olarak tanımlanıyor

Cep telefonu radyasyonu ve SAR değeri, son on yılda çok fazla endişeye sebep oldu.

Bazı kişiler bir sonraki akıllı telefonunu seçerken bu konuya hiç önem vermese de bu değer, bazı kişilerin cep telefonu seçimlerinde en önemli hususlardan biri haline geldi.

SAR değerleri ölçülürken, bir akıllı telefonun mümkün olan en yüksek radyasyon seviyesini yayması için en kötü senaryo uygulanır. Bu ölçüm sonrasında telefonun SAR değeri, söz konusu cihazın mümkün olan en yüksek radyasyon seviyesidir.

En yüksek SAR değerine sahip telefonlar

Bankless Times'ın Almanya Federal Radyasyon Ofisi verilerine dayanarak yaptığı araştırmayla en fazla radyasyon yayan telefonlar belli oldu.

Bu telefonların bir kısmı Türkiye'de satılmazken bir kısmı ise iç pazarda bulunuyor.

Listenin zirvesindeki Motorola Edge telefonu, 1.79 SAR değeriyle en fazla radyasyon yayan akıllı telefon oldu.

Motorola Edge'i sırasıyla ZTE Axon 11 5G, OnePlus 6T, Sony Xperia XA2 Plus, Google Pixel 3XL, Google Pixel 4a, Oppoe Reno5 5G, Sony Xperia XZ1 Compact, Google Pixel 3 ve son olarak OnePlus 6 takip ediyor.

En yüksek SAR değerine sahip telefonlarEn yüksek SAR değerine sahip telefonlar

Yukarıdaki listede, piyasada en çok radyasyon yayan telefonun SAR değerinin 1.79 w/kg olduğunu görebilirsiniz.

Fransa ise iPhone 12'nin 5,74 w/kg SAR değerine sahip olduğunu söylüyor. Bu rakam, izin verilen limitin çok ama çok üzerinde.

Uzak durmanızda fayda var

SAR değeri yüksek telefonlara maruz kaldığınızda, kısa vadede olmasa da ileride ciddi sağlık problemleri yaşayabilirsiniz.

Özellikle, kullandığınız cep telefonlarındaki maruz kaldığınız SAR değerini en aza indirmek için, herhangi bir aramayı cevaplandırdığınızda, telefonu hemen kulağınıza götürmemeniz gerektiği konusunda uzmanların ciddi uyarıları var.

Ayrıca arama esnasında olabildiğince kulaklık kullanmanız, maruz kaldığınız radyasyon miktarını da azaltacaktır.

ENSONHABER