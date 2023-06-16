İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, ülke genelinde düzenlenen sportif yarışmalarda Türkiye birincisi olan öğrencilere çeşitli ödüller verdi.

‘Okul Sporları Gençler Boks’ dalında 57 kilogramda Türkiye birincisi olan Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencisi Kardelen Çoban’ı, Karabük ilinde düzenlenen ‘Genç Erkekler A Boks’ müsabakalarında Türkiye birincisi olan Van Gölü MTAL öğrencilerinden Ahmet Peker’i ve ‘Masa Tenisi ve Atletizm Koşu’da birinci olan Zübeyde Hanım Özel Eğitim Ortaokulu özel eğitim öğrencilerini makamında kabul eden Aydın, kendilerini tebrik etti.

Başarılarından dolayı öğrencileri ödüllendiren Aydın, öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarılar diledi.İHA