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İpekyolu Emekli Evi Ahmet Çam Parkında gerçekleştirilen bu ayki programda, Abbas Sayar'ın "Yılkı Atı" romanı tahlil edildi. “Okumak Nefes Almaktır” sloganıyla düzenlenen programda, katılımcılar hem kitap hakkında fikir alışverişinde bulundu hem de kendilerini ifade ederek topluluk önünde konuşma pratiği yapma imkanı elde ettiler. Programda çeşitli ikramlar da ücretsiz olarak sunuldu. Bu çerçevede katılımcılar hem keyifli bir sohbet ortamında kitap tahlili yapma imkanı buldular hem de sosyal etkileşimlerini artırma fırsatı yakaladılar.



İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, “Kitap tahlil programlarımız, okuma alışkanlığının yaygınlaştırılmasına ve kültürel gelişimin desteklenmesine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Her ay farklı bir kitabın tahlil edildiği bu programlarımıza tüm kitapseverleri davet ediyoruz. Öğrenmek ve kendini geliştirmek için okumak kadar önemli bir uğraş daha yoktur. Okumak, yeni dünyalara açılan bir kapı, hayal gücünü besleyen bir kaynaktır. Bir sonraki tahlil programında görüşmek dileğiyle” denildi. iha