Çalışmalardan dolayı gerçekleştirilecek elektrik kesintilerinden İpekyolu, Tuşba ve Erciş ilçelerindeki bazı mahalleler etkilenecek.

İşte yarın (07.01.2025) yapılacak kesintiden etkilenecek olan o mahalleler;

İPEKYOLU:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Hacıbekir, Fırat, Halilağa, Şerefiye ve Serhat Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

10.00 – 15.00 saatleri arasında; Arıtoprak, Beşçatak, Değirmenarkı, Gövelek, Karakoç ve Ortanca Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

TUŞBA:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Yeşilsu Mahallesinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ERCİŞ:

09.00 – 17.00 saatleri arasında Beyazıt, Çobandüzü, Kadirasker, Keklikova, Kocapınar, Salihiye, Salmanağa ve Vanyolu Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.