Van'da İpekyolu Belediyesi'ne seçimden önce işe alınan ve 31 Mart yerel seçimlerinden sonra iş akdi kıdem süreleri ve ekonomik sebepler gösterilerek feshedilen işçiler ile alakalı olarak Van 2'nci İş Mahkemesince feshin geçersizliğine karar vererek işçinin işe iadesine ve buna bağlı tazminatlara hak kazanmasına karar verdi.

Hukuk davasını kazanan E.Y. isimli personel söz konusu karardan oldukça mutlu olduğunu ve adaletin yerini bulduğunu belirterek avukatına teşekkür etti.

VAN'DA İŞTEN ÇIKARTILAN İŞÇİLER İÇİN EMSAL KARAR!

Konuyla ilgili WanHaber'in ulaştığı işçi E.Y.'nin avukatı Cihat Demir, "Van ilinde bu noktada özellikle son dönemlerde kıdem süresi ve ekonomik sebepler gözetilerek bir çok işçinin iş sözleşmesi haksız ve hukuka aykırı bir şekilde feshedilmişti, bu noktada Van ilinde ilk davayı açarak bu durumun hukuka ve usule aykırı olduğunu belirttik. Nihayetinde Mahkeme de belirttiğimiz sebepleri haklı görerek davamızı kabul etti, müvekkilimiz hakkında yapılan fesih işleminin geçersizliğine ve buna bağlı olarak işe iadesine ve tazminatlara hükmetti. Bu kararın haksız olarak işten çıkartılan işçiler için de emsal olacağını düşünmekteyiz. Bu davayı kazandığımız için son derece mutluyuz. İşçilerin hakkını ve hukukunu savunmak için mücadelemizi sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu.