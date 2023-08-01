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İpekyolu Belediyesi tarafından Şerefiye Mahallesi'nde hizmete giren İpek Park son zamanlarda vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılaşıyor.

Parkta inşa edilen 2 katlı ters ev de, vatandaşların beğenisini görüyor. Şerefiye Mahallesi'nde 7 bin metrekare yeşil alan içerisinde yapılan ters evin içinde bulunan tüm malzemeler de ters olarak tasarlandı. 2021 yılında kapılarını ziyaretçilerine açan ters ev, özellikle çocuklar ve gençlerin dikkatini çekiyor. İçindeki tüm malzemesiyle ters olan evi görmeye gelenler, bol bol fotoğraf çekiyor.

Aileleriyle birlikte parka gelen vatandaşlar, bu görsel şölen nedeniyle emeği geçenlere teşekkür ederken, bu tür güzel ve anlamlı çalışmaların bundan sonra da kentte kazandırılması gerektiğini söyledi.

İRANLILARDAN İPEK PARK'A YOĞUN İLGİ

Öte yandan İranlılardan da yoğun ilgi gören park, yoğun bir şekilde ziyaret ediliyor. Özellikle sıcak havanın hakim olduğu kentte akşam saatlerinde parka gelen vatandaşlar, genç saatlere kadar keyifli vakit geçiriyor. İpekyolu İlçesi'nde hayata geçirilen İpek Park, vatandaşların ve çocukların en fazla uğrak yeri olmaya devam ediyor.

Doğu Anadolu'da benzeri olmayan tematik parkta yer alan buz pisti, ters ev, yürüyüş alanları, elsa kulesi, eğlence merkezleri ve oyun alanları yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor. İpekyolu Belediyesi'nin en önemli projelerinden biri olan, insanların yeşil alan ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan, ailelerin yoğunlukla tercih ettiği İpek Park, yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

İpekyolu Belediyesi'nin prestij projelerinden olan, Şerefiye Mahallesi'ndeki 12 dönümlük alana inşa edilen, 7 bin metrekare yeşil alana sahip, içerisinde birçok ilki barındıran İpek Park, ilgi odağı oldu. 430 metre yürüyüş yoluna sahip olan İpek Park'ta aynı zamanda buz pisti, ters ev, yürüyüş alanları, elsa kulesi, eğlence merkezleri, oyun alanları bulunuyor.

Tematik parkı ziyaret eden ve 'Ters Ev'i görmek isteyen Vanlılar, çocuklarıyla birlikte uzun kuyruklar oluştururken, Van'a gelen turistlerde parkı yoğun bir şekilde ziyaret ediyor. Şerefiye Mahallesi'nde hayata geçirilen ve bölgeye nefes aldıran İpek Park'ta oyuncak müzesi, tematik oyun parkı gibi kentte ilk kez bulunan yapıların yanında spor alanları, engelsiz kafe ile konsept fotoğraf çekim alanları da yer alıyor.

Çizgi film karakterine ait figürlerin yer aldığı İpek Park'ta, çocuklar burada hem oyun oynuyor hem de fotoğraf çekinebiliyor. Vatandaşların daha iyi vakit geçirebilmesi için kamelya ve oturma alanları da İpek Park'a yer alırken, tematik park, Vanlılar tarafından büyük beğeni almaya devam ediyor.

Ters Ev'i yakından görmek isteyen Vanlılar, çocuklarıyla birlikte uzun kuyruklar oluştururken, İpek Park içerisindeki ilk ise İranlı turistler tarafından yoğun ilgi görmeye devam ediyor. İçindeki tüm eserleriyle ters olan evi görmeye gelenler bol bol fotoğraf çekinirken, aileleriyle birlikte parka gelen vatandaşlar ise, bu güzel yatırımın ilçeye kazandırılmasından dolayı memnun olduklarını ifade ettiler.

van bölge gazetesi