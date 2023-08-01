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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 1-31 Temmuz'da gerçekleştirilen 40 operasyonda 50 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramada 1601 litre akaryakıt, 3 bin 344 paket sigara, 2 kurusıkıdan çevirme tabanca, 426 fişek, 3 şarjör, 283 telefon, 12 telefon aksesuarı, 47 cinsel içerikli malzeme, 225 elektronik sigara, 1 kilo 850 gram safran, 25 tarihi eser, 200 kilogram tütün, 1440 içi doldurulmuş makaron, 53 bin 200 boş makaron, 34,52 litre alkol ve sahte çek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlem yapıldı.AA