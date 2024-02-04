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Şirketten yapılan açıklamaya göre, INVAMED, TGRD'nin Antalya Belek'te devam eden 19. Yıllık Toplantısında yerini aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen INVAMED Yönetim Kurulu Başkan Vekili Oğuz Dinç, girişimsel radyolojide en son bilimsel ve teknolojik gelişmelerin görüşüldüğü kongrenin çok verimli geçtiğini belirtti.

Dinç, TGRD'nin düzenlediği bu kongrede uluslararası uzmanlar ve sağlık profesyonelleri ile bir araya gelerek teknolojilerini anlatma fırsatı bulduklarını aktardı.

Girişimsel radyoloji alanında dünü, bugünü ve yarınları değerlendirme fırsatı bulduklarının altını çizen Dinç, şunları kaydetti:

"70'den fazla ülkeye ihracatını yaptığımız ürünlerimiz kongrede oldukça popüler oldu. Bugün geldiğimiz noktada sağlık teknolojimiz tüm dünyada en büyükler arasında yer almaktadır. Her geçen gün büyüyen ailemizle AR-GE ve ÜR-GE çalışmalarımıza hız kesmeden, her zamankinden daha büyük bir özveriyle devam ediyoruz. Yakın zamanda göreve gelen Türk Girişimsel Radyoloji Dernek Başkanı Prof. Dr. Levent Oğuzkurt hocamıza hayırlı olsun dileklerimizi ileterek girişimsel radyoloji alanında üreteceğimiz ürünlerle hekimlerimizin ihtiyaçlarının karşılanacağı sözünü verdik."

"Herkes için daha sağlıklı bir dünya hedefiyle çalışmaya devam edeceğiz"

Oğuz Dinç, firmalarını ziyarete gelen AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdürrahim Dusak ve Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan'a ürünleri hakkında bilgi vererek proje ve hedeflerini kendileriyle paylaşma fırsatı bulduklarını aktardı.

Dinç, "INVAMED olarak her gün, tüm dünyada milyonlarca insanın sağlığına kavuşmasına kıymetli hocalarımız ile birlikte destek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Herkes için daha sağlıklı bir dünya hedefiyle bilimsel buluşların ve devrim niteliğindeki tedavilerin peşinde olmaya devam edeceğiz. Desteklerini hiçbir zaman eksik etmeyen tüm hocalarımıza şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.