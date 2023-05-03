Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin engel tanımayan zorlu yolculuğu başladı.

Alaska'daki somon balıkları gibi suyun akışının tersine doğru yüzen ve Van Gölü'ne akan tüm tatlı sulara akın eden inci kefallerinin göçü özellikle gece saatlerinde başka bir güzelliğe dönüşüyor.

İnci kefali, üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz'da tatlı sulara göç ediyor. Bu yolculukta eşsiz bir görüntü sergileyen inci kefalinin, kaçak avlanan balıkçıların hedefi haline gelmemesi için ilgili kurumlar ve güvenlik güçlerince göl kenarındaki yerleşim birimlerinde ve tatlı su ağızlarında önlem alınıyor.

İnci kefalinin yoğun olarak göç ettiği yaklaşık 5 kilometre mesafesi olan Erciş ilçesindeki Deli Çay ile 23 kilometre yol kat ederek Muradiye ilçesi balık bendine geliyor.

“İnci kefalleri fizyolojik uyum süreçlerini tamamladıktan sonra akarsulara girmeye başladı”

15 Nisan tarihinden itibaren akarsu ağızlarında toplanan inci kefalleri fizyolojik uyum süreçlerini tamamladıktan sonra akarsulara girmeye başladıklarını ifade eden YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, “Şu anda bulunduğumuz nokta Muradiye Bendima köprüsü. Öncü balıklar buraya geldi.

havaların yağışlı gitmesinden dolayı sürü halinde girmediklerini düşünüyorum. Ama havanın ilk açtı gün karasuların üst kesimlerine doğru hızlıca girmeye başlayacaklar. Her yıl özlemle beklediğimiz akarsulardaki inci kefallerinin zıplayışlarını görmemize çok az bir zaman kaldı. Çünkü Van Gölü’nde yaşayan inci kefalleri derelere, akarsulara girmeye başladı ve şimdi yukarıya doğru hızla hareket edecekler” dedi.İHA