Wanhaber

Van’da katma değeri yüksek üretim potansiyelinin artırılması için karşılıklı fikir alışverişinde bulunduklarını belirten KOSGEB Van İl Müdürü Emre Yörük, ev sahiplikleri için VANTSO Yönetim Kuruluna teşekkür ettiğini söyledi.

Toplantıda konuşan VANTSO Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, Van Ticaret ve Sanayi Odası ile KOSGEB arasındaki işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

Karşılıklı görüş alış verişinin ardından KOSGEB Van İl Müdürü Bilal Emre Yörük’e, üzerinde “İlimizde faaliyet gösteren işletmelerin ekonomik katma değer üretme ve istihdam yaratma potansiyelinin artmasına yönelik verdiğiniz desteklerden dolayı teşekkür eder, başarılı çalışmalarınızın devamını dileriz” yazılı plaket verildi.

Umut Tarhan