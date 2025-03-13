Van ve çevresinde son zamanlarda etkili olan yağışlar ve karın erimesi ile derelerdeki su seviyesi yükseldi. 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında avlanması yasak olan ve bu süreçte üremek için tatlı sulara göç eden inci kefallerinin de en güzel izlendiği yer olan Erciş ilçesindeki Deliçay Deresi, bahar ayları ile birlikte güzel görüntüler oluşturdu. 31 yıllık doğa fotoğrafçılığı yapan Ferzende Coşar, derede su ölçümleri yaptı.

‘SEVİYENİN YÜKSELMESİ BİZİ ÇOK MUTLU ETTİ’

Coşar, artan su debisinin göç edecek olan balıklar için yeterli seviyede olduğunu belirterek, "Burada bugüne kadar yaptığım ölçümleri Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'ne gönderiyorum. Suyun sıcaklık değerlerine ve debisine bakıyorum. Onlar da bu çalışmalarımı inceleyip, değerlendirmelerini ona göre şekillendiriyor.

Geçtiğimiz yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle büyük endişe içerisindeydik. Ama bu yıl bol yağışlı bir kış geçirdik. Bu durum su debisinin artmasına neden oldu ve Deliçay'daki su, eski seviyesine ulaştı. Ben de her zamanki gibi fotoğraf makinemi alıp, coşkulu akan suyu çektim. Seviyenin bu şekilde yükselmesi bizi çok mutlu etti. Bu yıl bereketli bir balık sezonu geçireceğiz” dedi.