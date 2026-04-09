İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Van Şubesi Başkanı Yakup Ebiri, Van’daki yapıların önemli bir kısmının mühendis kontrolünden geçmeden inşa edildiğini öne sürdü. Ebiri, mühendis kontrolünden geçmeyen binaların güvenliği konusunda ciddi belirsizlikler bulunduğunu belirtti.

“VAN’DAKİ YAPILARIN ÖNEMLİ BİR KISMI İÇİN BELİRSİZLİK SÖZ KONUSU”

Yeni inşa edilen çok katlı binaların çoğunlukla zemin güçlendirmesi yapılmadan yükseldiğini belirten Ebiri, “Van’daki mevcut yapıların büyük bir bölümü mühendislik hizmeti almamış yapılardan oluşuyor. Bu binalar mühendisler tarafından kontrol edilmeden, danışmanlık alınmadan ve gerekli denetimler yapılmadan inşa edilmiş. Geriye kalan kısmı ise belediyelerden ruhsat ve iskan almış yapılardır, ancak bunların da büyük bölümü 2011 depremi öncesine ait. Deprem sonrasında bir kısmı güçlendirilmiş, bir kısmı ise ağır hasarlı olarak tespit edilmesine rağmen mahkeme süreçleriyle güçlendirilerek kullanılmaya devam edilmiş. Bu nedenle, mühendislik hizmeti almamış yapıların depreme dayanıklı veya dirençli olduğunu söylemek mümkün değildir. Dolayısıyla Van’daki yapıların bir kısmının depreme dirençli olduğu söylenebilir. Geriye kalan önemli bir kısım için ise ciddi belirsizlik söz konusu.” dedi.

“ALİVYON ZEMİNLERDEKİ YAPILAR RİSK ALTINDA”

Kentin bazı kesimlerinin alüvyon zemine sahip olmasından dolayı, bu bölgelerdeki yapıların olası şiddetli bir depremde risk altında olduğunu ifade eden Ebiri, Van’ın güvenli şekilde büyümesi için kentin dağlık alanlara doğru genişletilmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Öte yandan, imara açılan bazı bölgelerde çok katlı yapılar inşa ediliyor. Ancak bu yapılar çoğunlukla herhangi bir zemin güçlendirmesi yapılmadan yükseliyor. Oysa Van’da çalışmış ve bölgeyi iyi bilen teknik uzmanlar, söz konusu bazı bölgelerin alüvyon zemin yapısına sahip olduğunu ve zeminin oldukça zayıf olduğunu bilir. Bu alanlarda zemin güçlendirmesi, özellikle fore kazık uygulamaları yapılmadan 7-8 katlı yapıların inşa edilmesi ciddi risk taşır; olası şiddetli bir depremde bu yapıların yıkılması kaçınılmaz olabilir.”

“VAN’IN BÜYÜMESİNİ VE GENİŞLEMESİNİ DESTEKLİYORUZ”

Erek Dağı yönü ve sağlam zeminli bölgelerde 14-15 katlı binaların güvenli şekilde inşa edilebileceğini aktaran Ebiri, “Bizler Van’ın büyümesini ve genişlemesini destekliyoruz; ancak bu genişlemenin Van Gölü yönüne değil, dağlık alanlara doğru olması gerektiğini düşünüyoruz. Kentin teknik kadroları da genel olarak şehrin Erek Dağı yönüne doğru genişlemesi gerektiği görüşünde. Edremit’ten Kurubaş’a, İpekyolu’nun üst kesimlerine ve Tuşba’da Kalecik gibi daha yüksek ve sağlam zeminli bölgelere yönelmek gerekiyor. Bu alanlarda daha sağlam zemin bulunduğu için 14-15 katlı yapıların daha güvenli şekilde inşa edilmesi mümkün olabilir.” diye konuştu.