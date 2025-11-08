Van'da halihazırda 92 üniteyle hizmet veren Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Sağlık Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasının ardından dönüşüm sürecine girecek. Bu çerçevede, merkezin ameliyathane ve servis bölümleri inşa edilerek tam teşekküllü bir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'ne çevrilecek.

TEDAVİ ALANLARI GENİŞLETİLECEK

Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, Wanhaber’e yaptığı açıklamada, dönüşümle birlikte, anestezi gerektiren işlemlerin yanı sıra engelli hastaların ihtiyaç duyduğu tüm tedavilerin de burada gerçekleştirilebileceğini söyledi.

“AMELİYATHANE VE YENİ SERVİSLER İNŞA EDİLECEK”

Tosun, “Van'da şu anda mevcut durumda 92 ünitle ağız ve diş sağlığı merkezi olarak hizmet veren binayı, Sağlık Bakanlığı'ndan gerekli tüm izinleri alarak ağız ve diş sağlığı hastanesine dönüştürmeyi planlıyoruz. Bu kapsamda ameliyathane ve servislerini inşa ederek, anestezi altında gerçekleştirilen işlemler ile engelli hastalara yönelik tüm tedavilerin yapılabileceği bir yapıya kavuşturacağız.” dedi.

“İNŞAAT ÇALIŞMALARI KISA SÜREDE BAŞLAYACAK”

İnşaat çalışmalarına; ödeneğin sağlanmasıyla önümüzdeki aylarda başlanacak ve bina içi bir proje olduğu için mevsim koşulları etkilemeyecek.

Böylece, birkaç ay içinde merkezin Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi statüsüne kavuşmasının hedeflendiğini belirten Van İl Sağlık Müdürü Muhammed Tosun, “İzin süreçleri tamamlanmış olup inşaat çalışmalarına en kısa sürede başlanacak ve ödenek inşallah bu kış aylarında sağlanacak. Bina içi bir çalışma olacağı için kış koşulları bizi etkilemeyecek ve inşallah birkaç ay içerisinde orayı tam teşekküllü bir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'ne çevirmiş olacağız.” şeklinde konuştu.