Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), manipülasyonla mücadele kapsamında yaptığı denetimler sonucunda ekim ayında kestiği cezaları açıkladı.

Buna göre, ekim ayı itibarıyla 94 gerçek kişiye işlem bazlı piyasa bozucu eylemlerden 496 milyon 895 bin lira, 167 gerçek kişiye diğer piyasa bozucu eylemlerden 432 milyon 354 bin 690 lira idari para cezası kesildi.

Ekim 2025 sonu itibarıyla ⁠iki tüzel kişiye, işlem bazlı piyasa bozucu eylemlerden toplam 6 milyon 57 bin 994 lira ceza kesildi.

PİYASA BOZUCULARA UYGULANAN CEZALAR

Böylece SPK, Ekim 2025 sonu itibarıyla işlem bazlı ve diğer piyasa bozucu eylemler nedeniyle 261 gerçek kişiye toplam 929 milyon TL’nin üzerinde idari para cezası uyguladı.

İzinsiz kaldıraçlı işlem yaptıran 885, kripto varlık hizmet sağlayıcılığı yaptırdığı tespit edilen 32 internet sitesi erişime kapatıldı.

"MANİPÜLASYONLA MÜCADELENİN DOZU ARTTI"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Sermaye Piyasaları Kongresi"nde manipülasyonla mücadele alanında cezaları artıracaklarını ve düzenleyici çerçeveyi güçlendireceklerini belirterek, "Eksiklikleri gidereceğiz ve önümüzdeki dönemde manipülasyonla mücadelenin dozunu, kayıt dışılıkla mücadele dozunun da ötesine taşıyacağız." açıklamasında bulunmuştu.

"FONLARI KÖTÜYE KULLANANLARA CEZA"

SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül de fonları kötüye kullananlara ceza vermekten çekinmeyeceklerine dikkati çekmişti.

78 KİŞİYE SUÇ DUYURUSU

İşlem bazlı piyasa dolandırıcılığı ile sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerini ve yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek bilgiye dayanan bazı fiilleri düzenleyen maddelerden toplam 78 kişi için suç duyurusunda bulunuldu.

Söz konusu bu maddeler ile piyasa bozucu eylemlerden toplam 143 sermaye piyasası aracında işlem tesis edildi.