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Ticaret Bakanlığı, geçtiğimiz haftalarda, ikinci el araç ilan fiyatlarının, sıfırı araç fiyatlarını geçemeyeceğine yönelik bir düzenleme hazırlamış ve 6 ay ve 6 bin kilometre şartında da süreyi uzatmıştı. İkinci el araba satışında vergisiz kazancı ortadan kaldırarak, otomobilin bir yatırım aracı olarak görülmesini engellemek için çıkarılan yasaların ardından bir düzenleme daha geliyor.

NOTERLER İÇİN YENİ DÜZENLEME

Habertürk'ün ikinci el araç sektörü kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Türkiye Noterler Birliği ve Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda bir bilgisayar yazılımı hazırlanıyor. Son düzenlemelerin ardından ilan sitelerinde aykırı bulunan ikinci el araç ilan sayısı 20 binden önce 7 bine, şimdi ise 3 bin adede düşmüştü. Ancak araçların devir işlemlerinin yapıldığı noterler ile ilgili herhangi bir düzenleme ise bulunmuyor.

ÖZEL YAZILIM HAZIRLANIYOR

İşte tüm usulsüzlüklerin önüne geçmek için, yeni bir çalışma yapılıyor. Hazırlanacak bir bilgisayar yazılımı sayesinde araç devir işlemleri sırasında, '6+6' düzenlemesinin takibi yapılabilecek. Ayrıca, kişilerin bir yıl içerisinde yaptıkları satışlarda noterler tarafından görülecek ve gerekirse araç satış işlemi engellenecek.

Yani özetle, ikinci el araç piyasasına yönelik yapılan uygulamaların tümüne aykırı durumlar noterler tarafından anında görülerek araç devir işlemleri gerek görüldüğü durumlarda yapılmayacak. Hazırlanan yazılımın Ağustos ayı başında devreye alınması planlanıyor. Söz konusu yazılımın detaylarının önümüzdeki günlerde yapılacak resmi açıklama ile netleşeceği belirtiliyor.

9 BAYİNİN YETKİ BELGESİ İPTAL EDİLDİ

Öte yandan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından Ticaret Bakanlığı’nın otomotiv sektöründeki denetimlerine ilişkin bilgi verdi.

Bolat, İkinci El Motorlu Kara Katışlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik'in "6 ay 6 bin kilometre" düzenlemesi uyarınca 51 milyon 920 bin 782 lira idari para cezası uygulandığını belirterek, "Aynı yönetmelikte yapılan değişiklikle sıfır taşıta ulaşılmasını zorlaştırıcı faaliyette bulunanların ikinci el yetki belgesinin iptal edilebilmesine yönelik düzenleme yapılmış olup, bu düzenleme kapsamında 14 yetkili bayiye 66 milyon 879 bin lira idari para cezası uygulanmış ve bu bayilerden 9'unun yetki belgesi iptal edilmiştir.

Böylece, 2023 yılında otomotiv sektöründe haksız fiyat ve stokçulukla mücadele kapsamında Bakanlığımız müfettişleri ve il müdürlüğü personelince yapılan denetimler neticesinde 118 milyon 799 bin 782 lira idari para cezası uygulanmıştır." bilgisi verildi.

İkinci el araçların, ilan yoluyla üretici tarafından tavsiye edilen satış fiyatının üzerinde pazarlanmasına kısıtlama getirildiğini ve bu düzenlemeye aykırı her ilan başına 300 bin liraya kadar idari para cezası uygulanmasına imkan sağlandığını anımsatan Bolat, şunları kaydetti: "Bu kısıtlamaya aykırı ilan verenler hakkında 35 milyon 447 bin lira idari para cezası uygulanmıştır.

6 Temmuz'da yayımlanan ve 15 Temmuz'da yürürlüğe giren ilan kısıtlaması düzenlemesi öncesinde bu düzenlemeye aykırılık teşkil eden ilan sayısı 8 Temmuz'da 20 bin 985 iken hem mezkur düzenlemenin yürürlüğe girmesi hem de Bakanlığımızda kamuoyunun bilgilendirilmesi neticesinde 15 Temmuz'da 7 bin 483 seviyesine gerilemiş olup, 24 Temmuz tarihinde ise 3 bin 217'ye düşmüştür."

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