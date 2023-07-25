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WanHaber - ÖZEL

Van'ın bir gözü mavi, bir gözü kehribar rengi olan, dünyaya ün salan kedileri birinci parti doğumlarda 90 yavru dünyaya getirdi.

Van kendilerinin ikinci parti doğumları da başladı.

İkinci parti doğumları gerçekleşen, Van Kedi Villasında koruma altına alınan kedilerin yavrularıyla ilgilenmeleri için özel olarak ayırılmış alanlara alındığı görüldü.

Sevimli tavırlarıyla, beyaz ve kabarık kürkleriyle, aslan yürüyüşleri, asil tavırlarıyla ve renkli göz renkleriyle Van'ın en büyük değerlerinden biri olan Van Kedisinin popülasyonu, koruma altına alınarak arttırılmaya çalışılıyor.

Fatma Öztürk