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Wanhaber / Ramazan Çetin

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, iki gün sürecek olan ziyaret ve incelemeler yapmak üzere yarın Hakkari programının ardından Van ziyareti gerçekleştirecek.

Edinilen bilgilere göre Bakan Uraloğlu, ilk olarak Güzeldere Tüneli’ni ziyaret ederek, burada yetkililerden bilgi alacak. Buradaki incelemelerin ardından Bakan Uraloğlu’nun ziyaretinin ikinci gününde ise Tuşba ilçesindeki GES projesini inceleyeceği belirtildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun Van’da ulaşım ve diğer konular hakkında da yetkililerle istişare etmesi ve brifing alması bekleniyor.