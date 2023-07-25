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Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca il genelinde uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbarı çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Yürütülen çalışmalar neticesinde Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bir araç ekiplerce durduruldu.

Jandarma ekiplerince, narkotik köpeği Yoga ile araçta yapılan arama ve kontrol faaliyetinde 37 kilogram metamfetamin maddesi olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs yakalanarak adli işlemlere başlanıldı” denildi.iha