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İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, Ticaret Bakanlığı'nın sıfır araç ve ikinci el araç satışlarına ilişkin aldığı kararları değerlendirerek şunları söyledi:

"2. EL ARAÇTA AL-SATÇI RANTI KIRILIYOR"

Otomotiv sektöre tüm dünyada krize girdi. Ancak bizde iki kere krize girdi. Hem üretimde hem de al-satçıların bu işi ranta, mesleğe dönüştürdüler.

Salgın sürecinde Türkiye'de satılan her 2 araçtan biri kayıt dışı. 4,5 milyona yakın kişi, işi bu olmadığı halde bu işi yapıyor. Bu da yakında kalkıyor zaten. Rantları kırılıyor. Herkes bildiği işi yapsın. Bu bizim mesleğimiz. Herkes bakıyorsunuz bir günde otomobil satıcısı oluyor. Böyle insanlar yüzünden bu işi yapanlar, 6 bin km gibi kısıtlamalara tabi tutuluyor.

"FİYATLARDA BİR DÜŞÜŞ OLACAK"

Otomotiv sektörü durgun. Bazı marka ve modellerde yüzde 7'ye varan bir gerileme söz konusu. 2. el otomobil fiyatları, sıfıra doğru orantılı. 2. el araçlar da sıfıra doğru fiyatlandırılacak ve bir düşüş söz konusu olacak. Esasında burada tüketicilerin uyanık olması lazım. Özellikle internet ilanlarında. Kesinlikle bu tarz araçları artık almasınlar. Hatta bulup bakanlığa şikayet etsinler. haber7