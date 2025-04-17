2025 yılı Ocak-Şubat dönemini kapsayan verilere göre işsizlik ödeneğine başvuran ve hak edenlerin sayısı belli oldu.

Ülke genelinde Ocak-Şubat döneminde işsizlik ödeneğine başvuran toplam kişi sayısı 321 bin 418 olarak kayıtlarda yer aldı. Bu dönemde başvuru yapanlardan ödenek almayı hak edenlerin toplam sayısı ise 155 bin 692 olarak açıklandı.

VAN RAKAMLARI

Ocak-Şubat döneminde Van’da işsizlik ödeneğine 2 bin 961 kişinin başvurduğu bildirildi. Bu dönemde başvuru yapanlardan işsizlik ödeneğini hak eden toplam kişi sayısı ise bin 6 kişi oldu.

İşsizlik ödeneğine en fazla başvuru yapılan il 78 bin 961 ile İstanbul olurken, aynı dönemde en fazla hak eden kişi sayısı da 43 bin 705 ile yine İstanbul oldu.

Bu dönemde işsizlik ödeneğine en az başvurunun yapıldığı il 163 ile Ardahan olurken, aynı dönemde işsizlik ödeneğini en az hak eden kişi sayısı ise 49 ile Bayburt oldu.