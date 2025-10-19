Eski köy muhtarı olan Temeş, 10 Ekim günü saat 14.00 sıralarında evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgede geniş çaplı arama başlatıldı. AFAD, JAK, UMKE, jandarma komando birlikleri ve güvenlik korucularının katıldığı çalışmalarda iz takip köpeği ve iki insansız hava aracı (dron) da görev yapıyor. İlk etapta 52 kilometrekarelik alanda sürdürülen aramalar, 100 kilometrekarelik bir bölgeye kadar genişletildi. Sazlık alanlar, ot yığınları ve mısır tarlaları detaylı şekilde taranıyor. Ancak şu ana kadar herhangi bir ize ulaşılamadı. Arama kurtarma ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: İHA